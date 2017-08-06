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    СМИ сообщили о попытке покушения на принца Саудовской Аравии

    Принц Мухаммед не пострадал, а принц, совершивший покушение, был задержан

    Баку. 6 августа. REPORT.AZ/ На наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда бен Салмана аль-Сауда совершено неудавшееся покушение.

    Как передает Report, об этом сообщает Fars со ссылкой на арабские СМИ.

    Сообщается, что принц Мухаммед не пострадал, а принц, совершивший покушение, был задержан.

    Как отмечает агентство, ожидается, что король Саудовской Аравии Салман бен Абдель Азиз аль-Сауд передаст престол сыну в течение пяти месяцев. Салман намерен уехать на два месяца в отпуск в Марокко, в это время его обязанности будет исполнять наследный принц.

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