СМИ: Сирийская армия прорвала блокаду Дейр-эз-Зора

Баку. 5 сентября. REPORT.AZ/ Бойцы сирийской армии сегодня сумели прорваться к гарнизону, который 28 месяцев находился под осадой террористов из группировки "Исламское государство" ( ИГ) в городе Дейр-эз-Зор, сообщает Report со ссылкой на "Интерфакс".

По информации агентства SANA, бронетехника при поддержке бойцов военизированных формирований сумела прорвать осаду и добраться до находящейся в городе базы 137-й бригады вооруженных сил Сирии. К настоящему времени военные создали несколько коридоров для поддержания связи с этой базой.

По информации межарабского издания "Аль-Масдар", теперь правительственные войска планируют наступление в сторону военного аэродрома Дейр-эз-Зора, который также блокирован террористами.