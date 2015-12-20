​СМИ: Российские истребители сопроводят самолет Башара Асада в Иран

Баку. 20 декабря. REPORT.AZ/ Во время визита президента Сирии Башара Асада в Иран его самолет будут сопровождать четыре российских истребителя.

Как передает Report, об этом информирует РИА Новости со ссылкой на агентство Fars News.

"Авиационное командование международной коалиции, возглавляемой США, предупредили, чтобы их силы не приближались к самолету Башара Асада во избежание столкновения", - сообщает агентство, добавляя, что маршрут президент Сирии пройдет через воздушное пространство Ирака.

Ранее некоторые СМИ рассказали о том, что сирийский лидер может посетить Тегеран с визитом в конце декабря или начале января, однако подтверждения этой информации не поступало.