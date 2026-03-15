СМИ: Порт Фуджейра в ОАЭ возобновил отгрузку нефти после атаки БПЛА

Операции по отгрузке нефти в порту Фуджейра, расположенном на восточном побережье Объединенных Арабских Эмиратов, возобновились после приостановки, вызванной атакой беспилотника и пожаром.

Как передает Report, об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

По их информации, работа нефтяного терминала порта Фуджейра была восстановлена.

Ранее порт Фуджейры приостановил операции по погрузке нефти из-за атаки БПЛА.

Напомним, что 28 февраля США и Израиль начали военную операцию против Ирана. В результате был убит верховный лидер страны Али Хаменеи и ряд высокопоставленных чиновников. После этого Иран начал наносить удары по целям не только в Израиле, но и в странах, где размещены военные базы США и их союзников - в Саудовской Аравии, Катаре, Объединенных Арабских Эмиратах, Омане, Бахрейне, Ираке и на Кипре.