СМИ: На исландском полуострове Рейкьянес началось извержение вулкана

Извержение вулкана началось на исландском полуострове Рейкьянес, власти объявили режим ЧС.
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По ее информации, извержение началось в 21:26 22 августа (01:26 по бакинскому времени 23 августа). Чрезвычайное положение было объявлено в 21:37 22 августа (01:37 по бакинскому времени 23 августа). Власти эвакуировали город Гриндавик.
Отметим, что на территории Исландии находятся 33 активные вулканические системы. С 2021 года на полуострове Рейкьянес произошло несколько извержений: в марте 2021 года, в августе 2022 года, в июле 2023 года, в январе, марте и мае 2024 года.