СМИ: На исландском полуострове Рейкьянес началось извержение вулкана

Извержение вулкана началось на исландском полуострове Рейкьянес, власти объявили режим ЧС.

Извержение вулкана началось на исландском полуострове Рейкьянес, власти объявили режим ЧС.

Как передает Report , об этом сообщила исландская телерадиокомпания RUV .

По ее информации, извержение началось в 21:26 22 августа (01:26 по бакинскому времени 23 августа). Чрезвычайное положение было объявлено в 21:37 22 августа (01:37 по бакинскому времени 23 августа). Власти эвакуировали город Гриндавик.

Отметим, что на территории Исландии находятся 33 активные вулканические системы. С 2021 года на полуострове Рейкьянес произошло несколько извержений: в марте 2021 года, в августе 2022 года, в июле 2023 года, в январе, марте и мае 2024 года.