СМИ: Моджтаба Хаменеи согласился на переговоры с США

    Глава МИД Ирана Аббас Арагчи тайно проинформировал спецпосланника президента США Стива Уиткоффа о том, что верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи одобрил проведение переговоров с Соединенными Штатами о потенциальном соглашении.

    Как передает Report, об этом со ссылкой на источники сообщают во вторник израильские СМИ.

    По их данным, новый верховный лидер согласился завершить войну, но на условиях Ирана.

    Напомним, что США и Израиль 28 февраля начали военную операцию против Ирана, нанеся авиаудары по ряду городов. В ответ Иран выпустил ракеты по территории Израиля, а также атаковал американские военные базы в странах Персидского залива. В связи с ситуацией ряд государств региона временно закрыл воздушное пространство. В тот же день в результате ударов был убит верховный лидер Ирана Али Хаменеи.

    Президент США Дональд Трамп в понедельник, 23 марта, заявил, что Вашингтон провел "очень хорошие" переговоры с Тегераном о "полном урегулировании" конфликта на Ближнем Востоке.

    Иран, в свою очередь, утверждает, что не имел прямых контактов с США.

    Ты - Король

