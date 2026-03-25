СМИ: Калифорнии грозит энергокризис из-за конфликта на Ближнем Востоке

Крупная американская нефтяная компания Chevron заявила о риске энергетического кризиса в штате Калифорния на фоне военной операции США и Израиля против Ирана.

Как передает Report, об этом пишет агентство Bloomberg.

По данным издания, около 20% топлива Калифорния получает из стран Азии, которые зависят от поставок энергоресурсов через Ормузский пролив. При этом штат не связан с основными центрами добычи и переработки энергоресурсов в США - в Техасе и Луизиане.

Отмечается, что ситуацию усугубляет закрытие ряда нефтеперерабатывающих заводов в последние годы из-за роста издержек, вызванных ужесточением экологического законодательства и снижением прибыли нефтяных компаний.

"Калифорния решила полагаться на импорт. Это опасная игра", - заявил представитель Chevron Энди Уолц.

Согласно данным Американской автомобильной ассоциации (AAA), стоимость галлона бензина (3,785 литра) в Калифорнии выросла до $5,82 против $4,62 месяцем ранее. В среднем по США этот показатель составляет $3,97.