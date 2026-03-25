СМИ: Калифорнии грозит энергокризис из-за конфликта на Ближнем Востоке
- 25 марта, 2026
- 04:44
Крупная американская нефтяная компания Chevron заявила о риске энергетического кризиса в штате Калифорния на фоне военной операции США и Израиля против Ирана.
Как передает Report, об этом пишет агентство Bloomberg.
По данным издания, около 20% топлива Калифорния получает из стран Азии, которые зависят от поставок энергоресурсов через Ормузский пролив. При этом штат не связан с основными центрами добычи и переработки энергоресурсов в США - в Техасе и Луизиане.
Отмечается, что ситуацию усугубляет закрытие ряда нефтеперерабатывающих заводов в последние годы из-за роста издержек, вызванных ужесточением экологического законодательства и снижением прибыли нефтяных компаний.
"Калифорния решила полагаться на импорт. Это опасная игра", - заявил представитель Chevron Энди Уолц.
Согласно данным Американской автомобильной ассоциации (AAA), стоимость галлона бензина (3,785 литра) в Калифорнии выросла до $5,82 против $4,62 месяцем ранее. В среднем по США этот показатель составляет $3,97.