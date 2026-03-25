Ильхам Алиев Операция США и Израиля против Ирана WUF13 Праздник Новруз
    Ильхам Алиев Операция США и Израиля против Ирана WUF13 Праздник Новруз

    СМИ: Калифорнии грозит энергокризис из-за конфликта на Ближнем Востоке

    СМИ: Калифорнии грозит энергокризис из-за конфликта на Ближнем Востоке

    Крупная американская нефтяная компания Chevron заявила о риске энергетического кризиса в штате Калифорния на фоне военной операции США и Израиля против Ирана.

    Как передает Report, об этом пишет агентство Bloomberg.

    По данным издания, около 20% топлива Калифорния получает из стран Азии, которые зависят от поставок энергоресурсов через Ормузский пролив. При этом штат не связан с основными центрами добычи и переработки энергоресурсов в США - в Техасе и Луизиане.

    Отмечается, что ситуацию усугубляет закрытие ряда нефтеперерабатывающих заводов в последние годы из-за роста издержек, вызванных ужесточением экологического законодательства и снижением прибыли нефтяных компаний.

    "Калифорния решила полагаться на импорт. Это опасная игра", - заявил представитель Chevron Энди Уолц.

    Согласно данным Американской автомобильной ассоциации (AAA), стоимость галлона бензина (3,785 литра) в Калифорнии выросла до $5,82 против $4,62 месяцем ранее. В среднем по США этот показатель составляет $3,97.

    KİV: Kaliforniya Yaxın Şərqdə münaqişə səbəbindən enerji böhranı ilə üzləşib
    Трамп поддержал Орбана в преддверии выборов в Венгрии

    СМИ: Калифорнии грозит энергокризис из-за конфликта на Ближнем Востоке

    Великобритания разрабатывает план по восстановлению судоходства через Ормузский пролив

    В Дании на выборах с небольшим отрывом победил левоцентристский блок

    Израиль заявил о новом ракетном обстреле со стороны Ирана

    СМИ: США направили Ирану план из 15 пунктов по урегулированию конфликта

    Трамп пригрозил ударом по электростанции в Иране стоимостью $10 млрд

    В США на престижных улицах Корал-Гейблс поднят флаг Азербайджана

    OpenAI решила закрыть нейросеть Sora

