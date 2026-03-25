KİV: Kaliforniya Yaxın Şərqdə münaqişə səbəbindən enerji böhranı ilə üzləşib
- 25 mart, 2026
- 05:34
Amerikanın nəhəng "Chevron" neft şirkəti ABŞ və İsrailin İrana qarşı hərbi əməliyyatı fonunda Kaliforniyada enerji böhranı riski barədə xəbərdarlıq edib.
"Report"un məlumatına görə, bu barədə "Bloomberg" xəbər yayıb.
Nəşrin məlumatına görə, Kaliforniya yanacağının təxminən 20 %-ni Hörmüz boğazı vasitəsilə enerji təchizatına əsaslanan Asiya ölkələrindən alır. Bundan əlavə, ştat ABŞ-nin əsas enerji resursları və emalı mərkəzləri – Texas, Luiziana ilə əlaqəli deyil.
Qeyd olunur ki, son illər daha sərt ekoloji qaydalar və neft şirkətlərinin mənfəətinin azalması səbəbindən artan xərclər səbəbindən bir neçə neft emalı zavodunun bağlanması vəziyyətin daha da ağırlaşmasına səbəb olub.
"Kaliforniya idxala güman etmək qərarına gəlib. Bu, təhlükəli oyundur", - "Chevron"un nümayəndəsi Endi Uolz bildirib.
Amerika Avtomobil Assosiasiyasının (AAA) məlumatına görə, Kaliforniyada bir qallon benzinin qiyməti bir ay əvvəlki 4,62 dollardan 5,82 dollara yüksəlib. ABŞ-də orta qiymət 3,97 dollardır.