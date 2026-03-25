    KİV: Kaliforniya Yaxın Şərqdə münaqişə səbəbindən enerji böhranı ilə üzləşib

    • 25 mart, 2026
    • 05:34
    KİV: Kaliforniya Yaxın Şərqdə münaqişə səbəbindən enerji böhranı ilə üzləşib

    Amerikanın nəhəng "Chevron" neft şirkəti ABŞ və İsrailin İrana qarşı hərbi əməliyyatı fonunda Kaliforniyada enerji böhranı riski barədə xəbərdarlıq edib.

    "Report"un məlumatına görə, bu barədə "Bloomberg" xəbər yayıb.

    Nəşrin məlumatına görə, Kaliforniya yanacağının təxminən 20 %-ni Hörmüz boğazı vasitəsilə enerji təchizatına əsaslanan Asiya ölkələrindən alır. Bundan əlavə, ştat ABŞ-nin əsas enerji resursları və emalı mərkəzləri – Texas, Luiziana ilə əlaqəli deyil.

    Qeyd olunur ki, son illər daha sərt ekoloji qaydalar və neft şirkətlərinin mənfəətinin azalması səbəbindən artan xərclər səbəbindən bir neçə neft emalı zavodunun bağlanması vəziyyətin daha da ağırlaşmasına səbəb olub.

    "Kaliforniya idxala güman etmək qərarına gəlib. Bu, təhlükəli oyundur", - "Chevron"un nümayəndəsi Endi Uolz bildirib.

    Amerika Avtomobil Assosiasiyasının (AAA) məlumatına görə, Kaliforniyada bir qallon benzinin qiyməti bir ay əvvəlki 4,62 dollardan 5,82 dollara yüksəlib. ABŞ-də orta qiymət 3,97 dollardır.

    СМИ: Калифорнии грозит энергокризис из-за конфликта на Ближнем Востоке

    05:02

    Britaniya Hörmüz boğazında gəmiçiliyin bərpası üçün plan hazırlayır

    04:38

    Danimarkada sol mərkəzçi blok parlament seçkilərində az fərqlə qalib gəlib

    04:21

    İsrail İrandan yeni raket hücumu barədə məlumat verib

    03:54

    KİV: ABŞ İrana münaqişənin nizamlanması üçün 15 maddəlik plan göndərib

    03:40

    Tramp İranı 10 mlrd dollarlıq elektrik stansiyasına zərbə ilə hədələyib

    03:09

    "OpenAI" "Sora" neyron şəbəkəsini bağlamaq qərarına gəlib

    02:59

    İsrail ABŞ-nin Qüdsdəki Səfirliyinin inşası üçün torpaq sahəsi ayırıb

    02:53

    Məhəmməd Salah mövsümün sonunda "Liverpul"dan ayrılacaq

