​СМИ: Бельгийская полиция не справляется с данными по терактам

Баку. 26 марта. REPORT.AZ/ Спецподразделение федеральной полиции Бельгии, отвечающее за анализ и обработку информации, имеющей отношение к борьбе с терроризмом, физически не успевает обрабатывать поступающий поток данных, сообщила в субботу газета Tijd со ссылкой на данные контролирующего деятельность федеральной полиции парламентского комитета.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, подразделение Terro занимается анализом и обработкой информации, поступающей от полицейских служб по всей территории Бельгии. Представляющие интерес данные после обработки передаются, в частности, в координационный центр по анализу угроз при МВД Бельгии OCAM. В связи с информационным валом большая часть информации от Terro поступает в OCAM необработанной, в связи с чем этот орган обратился с просьбой к полиции и спецслужбам самим производить первичную фильтрацию данных на предмет их достоверности и значимости.

Как сообщило в субботу агентство Belga, взаимодействие между полицией в день терактов 22 марта в Брюсселе было затруднено из-за технической проблемы в закрытой сети коммуникаций Astrid, которую используют стражи порядка, сотрудники служб безопасности и спасения.

По данным агентства, в связи с технической проблемой, которая возникла после теракта в международном аэропорту Брюсселя и была устранена лишь несколько часов спустя, полицейские были вынуждены временно пользоваться приложением WhatsApp, позволяющим пересылать через интернет текстовые сообщения, изображения и видеофайлы.

В этой связи генеральный комиссар федеральной полиции Катрин Де Боль приказала провести надлежащее расследование.