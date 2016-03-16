Сирийский Красный Полумесяц потерял убитыми более 50 добровольцев

Баку. 16 марта. REPORT.AZ/ Сирийское гуманитарное общество Красного Полумесяца потеряло убитыми за время войны более 50 добровольцев.

Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом рассказал глава организации Абд ар-Рахман аль-Аттар.

"Невосполнимые людские потери за период войны составили 53 человека. Добровольцы отдали свои жизни за выполнение гуманитарных целей в сирийских провинциях", - сказал глава Красного Полумесяца в Сирии.

Он добавил, что организация понесла немалые материальные потери - лишилась машин скорой помощи и грузовиков, повреждения получали оперативные штабы.

Аль-Аттар отметил, что в целом положительно оценивает выполненную за пять лет работу, но в настоящее время ее объемы нужно увеличивать в соответствии с растущими потребностями сирийцев.

В Сирии с марта 2011 года продолжается вооруженный конфликт, в результате которого, по данным ООН, погибли более 220 тысяч человек.