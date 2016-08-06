Сирийский город Манбидж освобожден от боевиков ИГ

Баку. 6 августа. REPORT.AZ/ Стратегически важный сирийский город Манбидж на северо-востоке Сирии, недалеко от границы с Турцией, освобожден от боевиков группировки "Исламского государства" (ИГ), сообщает Report со ссылкой на Би-би-си.

Бои за Манбидж продолжались около двух месяцев. Группировка "Исламское государство" удерживала город более двух лет.

По информации базирующегося в Лондоне сирийского Центра мониторинга за соблюдением прав человека, некоторые боевики ИГ все еще остаются в центре города.

Для ИГ Манбидж был связующим звеном между их оплотом Раккой и остальными подконтрольными районами в провинции Алеппо.