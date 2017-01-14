Сирийские войска уничтожили свыше 30 террористов на подступах к Дейр-эз-Зору

Баку. 14 января. REPORT.AZ/ Бойцы сирийской армии и отряды ополченцев отбили атаки террористов ИГИЛ на свои позиции в районе города Дейр-эз-Зор.

Как передает Report, об этом сообщил телеканал Al Mayadeen.

В ходе ожесточенных столкновений, которые шли с раннего утра, правительственные силы ликвидировали свыше 30 боевиков.

"Банды ИГИЛ атаковали с пяти направлений, заранее перебросив к Дейр-эз-Зору подкрепления из других районов", - сообщил представитель командования ВС САР.

По его информации, террористы вновь попытались захватить военный аэродром в окрестностях города и использовали для этого заминированные пикапы, которые были уничтожены огнем артиллерии.

Нападения боевиков были отражены у холма Джебель-эс-Сурда, а также на западной окраине в Эль-Бугейлии. В самом городе банды ИГИЛ пытались штурмовать кварталы Эс-Синаа, Рашидия и Ховейка, находящиеся под защитой сирийской армии.

Дейр-эз-Зор, где проживают сейчас около 200 тыс. человек, находится на осадном положении с 2014 года.