Си Цзиньпин стремится к сотрудничеству с Норвегией в сфере зеленой энергетики и электромобилей

Китай готов работать с Норвегией для развития "дружественного" сотрудничества, в том числе в области зеленой энергетики.

Китай готов работать с Норвегией для развития "дружественного" сотрудничества, в том числе в области зеленой энергетики.

Как передает Report со ссылкой на Reuters, об этом заявил председатель КНР Си Цзиньпин премьер-министру Норвегии Йонасу Гару Стере, находящемуся с визитом в Пекине в понедельник.

Си Цзиньпин выделил защиту окружающей среды, энергетический переход, морское судоходство, сельскохозяйственную и рыбную продукцию, а также электромобили как сферы, в которых две страны могли бы расширить сотрудничество.

Говоря об ситуации в Украине, Си Цзиньпин в беседе со Стере выразил надежду на то, что все стороны совместно создадут "благоприятные" условия для политического урегулирования путем диалога.