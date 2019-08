Сенатор Джиллибранд снялась с гонки за пост президента США

Сенатор-демократ от Нью-Йорка Кирстен Джиллибранд сообщила о прекращении участия в гонке за пост президента США на выборах в 2020 году.

Как передаёт Report со ссылкой на российские СМИ, об этом Джиллибранд написала на своей странице в Twitter.

"Сегодня я прекращаю свою президентскую кампанию. Я так горжусь своей командой и всем тем, чего мы достигли", - говорится в публикации.

Она поблагодарила за поддержку своих сторонников.

"Нашим сторонникам: спасибо от всего сердца. А теперь, давайте победим Дональда Трампа и вернём себе Сенат", - добавила сенатор.

Today, I am ending my campaign for president.



I am so proud of this team and all we've accomplished. But I think it’s important to know how you can best serve.



To our supporters: Thank you, from the bottom of my heart. Now, let's go beat Donald Trump and win back the Senate. pic.twitter.com/xM5NGfgFGT