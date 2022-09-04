СБ ООН призвал привлечь к ответственности организаторов взрыва в мечети в Афганистане

Совет Безопасности (СБ) ООН осудил теракт в мечети в афганской провинции Герат и призвал привлечь к ответственности организаторов взрыва.

Совет Безопасности (СБ) ООН осудил теракт в мечети в афганской провинции Герат и призвал привлечь к ответственности организаторов взрыва.

Об этом сообщает Report со ссылкой на ТАСС.

"Совет Безопасности ООН решительно осудил продолжающиеся гнусные террористические атаки против гражданского населения в Афганистане, включая нападение на мечеть в Герате 2 сентября", - подчеркивается в заявлении для прессы.

"Государства - члены СБ ООН подчеркнули необходимость привлечения к ответственности и проведения суда над исполнителями, организаторами и спонсорами этих террористических атак", - отмечается в документе.

Напомним, что 2 августа в мечети населенного пункта Гузара в провинции Герат произошел мощный взрыв. Согласно сведениям местных властей, взрывное устройство привел в действие смертник. В результате 47 человек погибли, не менее 80 - пострадали.

Ответственность за теракт взяла на себя террористическая группировка ИГИЛ.