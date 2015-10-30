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    ​Саудовская Аравия: Иран должен смириться с отставкой Асада

    Он уйдет или через политический процесс, или же его уберут силой

    Баку. 30 октября. REPORT.AZ/ Саудовская Аравия заявила о том, что Иран должен принять необходимость отставки президента Сирии Башара Асада.

    Как передает Report, об этом заявил министр иностранных дел Саудовской Аравии Адель аль-Джубейр во время переговоров об урегулировании кризиса в Сирии.

    "Он уйдет или через политический процесс, или же его уберут силой", – заявил Аль-Джубейр в комментарии ВВС.

    29 октября в Вене стартовали переговоры об урегулировании кризиса в Сирии. Впервые к таким переговорам был привлечен Иран.

    Власти Ирана, наряду с Россией, поддерживают режим нынешнего президента Сирии Башара Асада, которого на Западе считают диктатором.

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