​Саудовская Аравия: Иран должен смириться с отставкой Асада

Баку. 30 октября. REPORT.AZ/ Саудовская Аравия заявила о том, что Иран должен принять необходимость отставки президента Сирии Башара Асада.

Как передает Report, об этом заявил министр иностранных дел Саудовской Аравии Адель аль-Джубейр во время переговоров об урегулировании кризиса в Сирии.

"Он уйдет или через политический процесс, или же его уберут силой", – заявил Аль-Джубейр в комментарии ВВС.

29 октября в Вене стартовали переговоры об урегулировании кризиса в Сирии. Впервые к таким переговорам был привлечен Иран.

Власти Ирана, наряду с Россией, поддерживают режим нынешнего президента Сирии Башара Асада, которого на Западе считают диктатором.