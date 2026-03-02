Рютте и Эрдоган обсудили ситуацию в Иране

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обсудили ситуацию в Иране и вопросы региональной безопасности.

Как передает Report, об этом сообщил Рютте в соцсети Х.

"Я обсудил с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом ситуацию в Иране и вопросы безопасности в регионе. Мы оба согласны с важностью всестороннего подхода НАТО к безопасности и с тем, что мы всегда готовы сдерживать и защищаться от любой угрозы, откуда бы она не исходила", - написал он.