Рютте и Эрдоган обсудили ситуацию в Иране
Другие страны
- 02 марта, 2026
- 20:23
Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обсудили ситуацию в Иране и вопросы региональной безопасности.
Как передает Report, об этом сообщил Рютте в соцсети Х.
"Я обсудил с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом ситуацию в Иране и вопросы безопасности в регионе. Мы оба согласны с важностью всестороннего подхода НАТО к безопасности и с тем, что мы всегда готовы сдерживать и защищаться от любой угрозы, откуда бы она не исходила", - написал он.
I spoke with @RTErdogan about Iran and the security situation in the region. We both agree on the importance of NATO’s 360-degree approach to security, and that we are always ready to deter and defend against any threat, from any direction.— Mark Rutte (@SecGenNATO) March 2, 2026
