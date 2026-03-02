Ильхам Алиев WUF13 Удары по Ирану Мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Ильхам Алиев WUF13 Удары по Ирану Мирный процесс между Азербайджаном и Арменией

    Рютте и Эрдоган обсудили ситуацию в Иране

    Другие страны
    • 02 марта, 2026
    • 20:23
    Рютте и Эрдоган обсудили ситуацию в Иране

    Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обсудили ситуацию в Иране и вопросы региональной безопасности.

    Как передает Report, об этом сообщил Рютте в соцсети Х.

    "Я обсудил с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом ситуацию в Иране и вопросы безопасности в регионе. Мы оба согласны с важностью всестороннего подхода НАТО к безопасности и с тем, что мы всегда готовы сдерживать и защищаться от любой угрозы, откуда бы она не исходила", - написал он.

    НАТО Марк Рютте Реджеп Тайип Эрдоган Турция Удары по Ирану Ближний Восток

    Последние новости

    21:09

    Трамп: США продолжат миссию против Ирана до окончательного уничтожения угрозы

    Другие страны
    21:03

    Макрон: Франция увеличит количество ядерных боеголовок - ОБНОВЛЕНО

    Другие страны
    21:01

    США впервые применили при ударах по Ирану новую ракету PrSM

    Другие страны
    20:51

    Посольство Японии в Азербайджане приостановило консульские услуги на два дня - ОБНОВЛЕНО

    Внешняя политика
    20:42

    Иран начал 12-ую волну операции против США и Израиля

    В регионе
    20:38

    ЦАХАЛ поразил более 70 объектов "Хезболлах" в Ливане

    Другие страны
    20:32
    Фото

    В Азербайджан из Ирана эвакуированы 553 человека - ОБНОВЛЕНО-2

    Внешняя политика
    20:31

    Минобороны ОАЭ: Число пострадавших при ударах возросло до 68 человек

    Другие страны
    20:23

    Рютте и Эрдоган обсудили ситуацию в Иране

    Другие страны
    Лента новостей