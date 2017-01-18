Россия и Турция проводят первую совместную воздушную операцию против ИГ

Баку. 18 января. REPORT.AZ/ Воздушно-космические силы России и ВВС Турции проводят первую совместную воздушную операцию против группировки "Исламское государство" в пригородах населенного пункта Эль-Баб провинции Алеппо.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил журналистам начальник Главного оперативного управления Генштаба Вооруженных сил России генерал-лейтенант Сергей Рудской.

"К воздушной операции, согласованной с сирийской стороной, привлекаются девять ударных самолетов ВКС России, в том числе четыре Су-24, четыре Су-25 и один бомбардировщик Су-34, а также восемь самолетов ВВС Турции: 4 F-16 и 4 F-4. Всего поражается 36 объектов", - сказал он.

По его словам, все объекты, по которым наносятся авиаудары, были заранее согласованы по линии Генеральных штабов и командования авиационных группировок двух стран.

"Оценка первых результатов нанесения ударов по террористам ИГИЛ показала высокую эффективность совместных действий российской и турецкой авиационных группировок", - отметил он.