Британская полиция изъяла рекордную сумму в криптовалюте

Полиция Великобритании изъяла £180 млн (250 млн долларов США) в криптовалюте в рамках расследования деятельности по отмыванию денег.

Полиция Великобритании изъяла 180 млн фунтов (250 млн долларов США) в криптовалюте в рамках расследования деятельности по отмыванию денег.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, речь идет о конфискации рекордной для Великобритании суммы в криптовалюте.

"Произведенное сегодня изъятие является важной ступенью в расследовании, которое будет продолжаться еще несколько месяцев, поскольку мы еще разрабатываем тех, кто находится в центре преступной операции по отмыванию денег", - заявил констебль криминальной полиции Джо Райан.

24 июня в рамках того же уголовного дела полиция изъяла 114 млн фунтов (158 млн долларов США) в криптовалюте. Тогда же была арестована 29-летняя женщина по подозрению в отмывании денег. Другие подробности этого дела не приводятся.