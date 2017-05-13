Пять мирных жителей погибли при налете ВВС коалиции у Дейр-эз-Зора

Баку. 13 мая. REPORT.AZ/ Пять мирных жителей погибли при авиаударе, нанесенном ВВС международной коалиции, которую возглавляют США, близ города Дэйр-эз-Зор на северо-востоке Сирии.

Как передает Report, со ссылкой на ТАСС, об этом сoобщил телеканал Al Jazeera со ссылкой на собственные источники.

По имеющейся информации, боевые самолеты коалиции атаковали предполагаемые позиции террористов в населенном пункте Эль-Курия, расположенном на востоке Дейр-эз-Зора.

Отмечается, что буквально два дня назад, в ходе ночного налета ВВС коалиции на сирийскую деревню Эс-Салахия, которая находится на севере города Ракка, было убито не менее 11 местных жителей, в том числе четверо детей.