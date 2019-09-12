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Путин встретится с Нетаньяху в Сочи

Путин встретится с Нетаньяху в Сочи

Президент России Владимир Путин cегодня в Сочи проведет переговоры с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху.

Как передает “Report”, об этом сообщила пресс-служба Кремля. Лидеры планируют “рассмотреть вопросы дальнейшего развития двустороннего сотрудничества, а также обменяться мнениями по ситуации на Ближнем Востоке”.

Нетаньяху в третий раз приезжает в Россию в нынешнем году, он посещал Москву в феврале и апреле.

Премьер-министр Израиля также планирует встретиться с министром обороны России Сергеем Шойгу. Во время визита в Россию Нетаньяху будут сопровождать глава Совета национальной безопасности еврейского государства Меир Бен-Шаббат и начальник Генерального штаба Армии обороны Израиля Авив Кохави.

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