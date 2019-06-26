​Путин сменил главу Ингушетии

Владимир Путин назначил временно исполняющим обязанности главы Ингушетии Махмуд-Али Калиматова.

Указ опубликован на официальном сайте главы российского государства, передает Report со ссылкой на РИА Новости.

Перед назначением российский лидер встретился с бывшим руководителем республики Юнус-Беком Евкуровым. Путин поблагодарил его за работу и принял отставку по собственному желанию.

Юнус-Бек Евкуров возглавлял Ингушетию с 30 октября 2008 года. Он объявил о намерении просить президента о своей отставке 24 июня. В телеобращении к жителям республики Евкуров объяснил свое решение разобщенностью власти, общественных и религиозных организаций в регионе.