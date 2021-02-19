Принц Гарри и Меган Маркл не вернутся к обязанностям членов королевской семьи

Принц Гарри и его супруга американка Меган Маркл не вернутся к исполнению официальных обязанностей членов британской королевской семьи

Принц Гарри и его супруга американка Меган Маркл не вернутся к исполнению официальных обязанностей членов британской королевской семьи, передает Report со ссылкой на ТАСС.

Как говорится в заявлении, распространенном cегодня Букингемским дворцом, они подтвердили это решение во время беседы принца со своей бабушкой - королевой Великобритании Елизаветой II.

В связи с этим герцог и герцогиня Сассекские больше не смогут оставаться патронами целого ряда спортивных, военных и благотворительных организаций, а также британских учебных заведений. Эти роли будут перераспределены между другими представителями монаршей фамилии.

"Королева в письменной форме подтвердила, что, прекратив участвовать в работе королевской семьи, нельзя продолжать исполнение обязанностей и функций, которые предусматривает жизнь, посвященная служению обществу", - говорится в заявлении дворца. "Несмотря на то, что все мы опечалены их решением, герцог и герцогиня остаются горячо любимыми членами семьи", - подчеркнуто в документе.