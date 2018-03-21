При теракте в Кабуле погибли 26 человек - ОБНОВЛЕНО

Баку. 21 марта. REPORT.AZ/ При теракте в Кабуле погибли 26 человек.
Как передает Report, об этом заявил РИА Новости помощник представителя МВД Афганистана Нусра Рахими.
Еще 18 человек получили ранения.
Ранее сообщалось о трех погибших и десяти раненых.
Взрыв произошел в среду рядом с Кабульским университетом во время празднования наступления весны и нового года — Навруза. По предварительным данным, взрывное устройство привел в действие террорист-смертник.
***12:04
Взрыв прогремел рядом с Кабульским университетом в столице Афганистана.
Как передает Report, об этом сообщает телеканал Tolo News.
Подробности об инциденте и данные о пострадавших не сообщаются.
Anar TağıyevАвтор новости
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