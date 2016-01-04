При стрельбе у консульства Индии в Афганистане ранен мирный житель

Баку. 4 января. REPORT.AZ/ Стрельба в здании по соседству с консульством Индии в афганском городе Мазари-Шариф продолжается, ранен один мирный житель. Как сообщает Report со ссылкой на Assosiated Press, об этом заявил представители властей Афганистана.

Ранее группа из четырех вооруженных людей предприняла попытку нападения на консульство Индии в Афганистане, двое из нападавших были убиты. Подтверждения информации о количестве нападавших от полиции пока не поступало.

Представитель местной полиции Шер Джан Дурани сообщил, что напавшие на консульство люди, вооруженные гранатометами, ручными гранатами и легким оружием, отстреливаются из здания.