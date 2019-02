При крушении самолета в США погибли два человека - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

Баку. 4 февраля. REPORT.AZ/ Два человека погибли в результате крушения небольшого самолета на юге американского штата Калифорния.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщила пожарная служба округа Ориндж.

Как отмечается, воздушное судно упало на частный дом в городе Йорба-Линда, в результате чего начался пожар.

"Затронуто одно строение, два человека погибли, двух пострадавших доставили в местную больницу", - сообщается в микроблоге пожарной службы в Twitter.

По информации телеканала CBS, двухмоторный самолет модели Cessna 414A вылетел из аэропорта в округе Ориндж и упал в воскресенье приблизительно в 14.00 по местному времени.

Баку. 4 февраля. REPORT.AZ/ В городе Йорба-Линда (штат Калифорния, США) самолет потерпел крушение в жилом районе.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает Sun.

Самолет врезался в два дома и взорвался, после чего начался пожар. На место происшествия прибыли пожарные, о количестве пострадавших данных нет.

Также отмечается, что крушение самолета произошло недалеко от начальной школы.

