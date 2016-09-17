Президент Нигерии извинился за плагиат победной речи Обамы

Баку. 17 сентября. REPORT.AZ/ Президент Нигерии Мохаммаду Бухари принес публичные извинения за плагиат победной речи Барака Обамы в качестве избранного президента в 2008 году, сообщает Report со ссылкой на РИА Новости.

Бухари 8 сентября объявил о начале кампании "Изменения начинаются с меня", призванной к упрочению дисциплины и патриотизма нигерийского народа на фоне проводимых реформ. Как оказалось, в тексте речи президента несколько предложений почти полностью схожи с речью Обамы 2008 года. Президент Нигерии за это попал под критику местных СМИ. В частности журналист газеты ThisDay Адеола Акинреми назвала произошедшее "моральной проблемой, когда президент начал свою кампанию, требуя честности".

В ответ президент Бухари заявил, что приносит извинения и отметил, что накажет тех, кто был ответственен за подготовку речи.

Как ожидается, Обама и Бухари встретятся на следующей неделе в ООН.