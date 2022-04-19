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Премьер-министр Франции подаст в отставку после президентских выборов

Премьер-министр Франции подаст в отставку после президентских выборов Премьер-министр Франции Жан Кастекс планирует вскоре после завершения президентских выборов во Франции направить президенту республики Эммануэлю Макрону прошение об отставке.
Другие страны
19 апреля 2022 г. 20:55
Премьер-министр Франции подаст в отставку после президентских выборов

Премьер-министр Франции Жан Кастекс планирует вскоре после завершения президентских выборов во Франции направить президенту республики Эммануэлю Макрону прошение об отставке.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом французский премьер сообщил во вторник в эфире радиостанции France Inter.

"В ближайшие дни после выборов я в соответствии с традицией подам президенту прошение об отставке моего правительства", - заявил он.

Главой правительства Кастекс, занимавший до этого пост заместителя руководителя президентской администрации, был назначен в июле 2020 года. Он сменил в качестве премьер-министра Эдуара Филиппа, который до этого возглавлял правительственный кабинет в течение трех лет.

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