Премьер Сербии удивлен решением Венгрии возвести стену на границе для защиты от мигрантов

Баку. 18 июня. REPORT.AZ/ Премьер-министр Сербии Александар Вучич заявил, что он "удивлен и шокирован" решением Венгрии отгородиться стеной от его страны, чтобы таким образом воспрепятствовать проникновению мигрантов на свою территорию. Об этом, как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, Вучич, находящийся сейчас в Осло, заявил в интервью сербскому телеканалу РТС.

По его мнению, это не способ решения проблемы. "Думаю, что решение не в возведении стен, особенно когда мы в этом не виноваты. Сербия не может быть виновата в проблеме мигрантов, так как мы всего лишь транзитная страна", - сказал он. "В чем виновата Сербия? В сирийском кризисе, из-за конфликтов Исламского государства, курдов? Сербия - только транзитная страна, они проникают не через Сербию, а через территорию ЕС - через Болгарию и Грецию", - подчеркнул он.

Вучич заявил, что планирует обсудить проблему мигрантов со своим венгерским коллегой Виктором Орбаном на совместном заседании правительств двух стран, намеченном на 1 июля.

На минувшей неделе первый вице-премьер, министр иностранных дел Сербии Ивица Дачич признал, что Сербия не в состоянии самостоятельно решить проблему лиц, ищущих убежища, и заявил, что этот вопрос должен решаться на европейском уровне. "Эту проблему не могут решить даже в ЕС, не говоря уже о Сербии", - сказал Дачич, отвечая на просьбу прокомментировать заявление из Венгрии о том, что она планирует закрыть свои границы, и таким образом мигранты, стремящиеся попасть в нее через территорию Сербии, вынуждены будут возвращаться обратно в Сербию. Дачич подчеркнул, что Сербия сотрудничает со всеми окружающими ее странами и с государствами Евросоюза в вопросе противодействия нелегальной миграции. Он отметил, что число лиц, ищущих убежища, очень велико во всех странах ЕС, и решение этой проблемы необходимо искать в рамках всей Европы.