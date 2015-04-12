Премьер Израиля призвал не доверять Ирану

Баку. 12 апреля. REPORT.AZ/ Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху считает, что рамочное и готовящееся всеобъемлющее соглашение по иранской ядерной программе (ИЯП) не смогут остановить военные ядерные разработки Ирана, сообщает Report со ссылкой на Интерфакс.

"К моему сожалению, несмотря на все мои предупреждения, сделанные визави, рамочное соглашение, достигнутое в Лозанне, на наших глазах стало реальностью", - заявил премьер.

Нетаньяху пояснил: "Эти рамки (соглашения) открывают для страны, являющейся мировым лидером терроризма, конкретный путь к атомной бомбе", и добавил, что всеобъемлющее соглашение, над которым работают в настоящее время "шестерка" и Иран, также сохранят у Ирана "значительные ядерные возможности".

"Как мы можем доверять такой стране?" - задал вопрос израильский премьер. По его мнению, предусмотренные проверки ядерных объектов Ирана не дадут результата, а сами объекты будут лишь заморожены, а не демонтированы.

Израиль последовательно выступает против ИЯП, считает, что даже в случае подписания соглашения, которое должно состояться до 30 июня, Иран продолжит военные ядерные исследования и будет представлять угрозу самому существованию еврейского государства.