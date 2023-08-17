Правительство Латвии официально подало в отставку

Премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш официально проинформировал президента республики Эдгарса Ринкевичса об отставке правительства.

Премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш официально проинформировал президента республики Эдгарса Ринкевичса об отставке правительства.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил портал Rus.lsm.lv.

По его данным, глава государства на пресс-конференции подтвердил получение заявления об отставке кабмина, поблагодарил Кариньша за работу и сообщил, что на следующей неделе начнутся консультации с представленными в Сейме (однопалатном парламенте республики) политическими силами для формирования новой коалиции. Ринкевичс также отметил, что латвийское общество "ожидает решения ряда вопросов, таких как высокие тарифы на электроэнергию, процентные ставки по банковским кредитам и рост цен на продовольствие".

Ранее входящая в правящую коалицию правоцентристская партия "Новое единство", от которой Кариньш выдвигался на пост премьер-министра на выборах в 2022 году, определила нового кандидата на должность главы кабмина. Им стала действующий министр благосостояния Эвика Силиня. Она в свою очередь сообщила о готовности сформировать новое правительство вместе с партиями "Прогрессивные" и "Союз "зеленых" и крестьян" (СЗК), которые ранее находились в оппозиции.

Портал Rus.lsm.lv сообщил 9 августа, что Кариньш предложил партнерам по коалиции - "Национальному объединению" и "Объединенному списку" - сменить министров и сферы ответственности в правительстве. В противном случае он обещал провести переговоры о формировании новой коалиции с СЗК и "Прогрессивными". Позднее президент республики заявил, что формирование нового правительства в принципе невозможно, поскольку этот процесс по конституции должен быть инициирован главой государства.