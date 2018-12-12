После стрельбы в Страсбурге закрыли здание Европарламента

Баку. 12 декабря. REPORT.AZ/ Здание Европарламента в Страсбурге было закрыто в связи со стрельбой в центре города, сотрудникам и депутатам рекомендовано в целях предосторожности пока не выходить на улицу, сообщил во вторник представитель ЕП, передает Report со ссылкой на BBC.

"Европейский парламент был закрыт, никто не может покидать его до дальнейшего распоряжения. Депутаты Европарламента и сотрудники получили сообщения или SMS, предписывающие им оставаться в безопасности", - сообщил в своем аккаунте в Twitter глава отдела коммуникаций ЕП Жауме Дуч (Jaume Duch).

Число погибших в результате стрельбы в Страсбурге вечером во вторник возросло до двух, ещё 11 человек получили ранения, передает РИА Новости.