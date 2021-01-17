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Помпео заявил, что коронавирус был создан в китайской лаборатории

Помпео заявил, что коронавирус был создан в китайской лаборатории Госсекретарь США Майк Помпео опубликовал информацию, подтверждающую, что коронавирус появился в государственных лабораториях Китая
Другие страны
17 января 2021 г. 08:27
Помпео заявил, что коронавирус был создан в китайской лаборатории
Майк Помпео

Госсекретарь США Майк Помпео опубликовал информацию, подтверждающую, что коронавирус появился в государственных лабораториях Китая.

Как передает Report, об этом говорится в его письменном заявлении на сайте Госдепа.

"Чтобы помочь жизненно важной работе следственной группы ВОЗ, прибывшей в Китай на этой неделе, правительство Соединенных Штатов сегодня делится новой информацией о деятельности правительственных лабораторий Китая в 2019 году", — говорится в заявлении.

Помпео отметил, что еще летом 2019 года в Уханьском институте вирусологии несколько сотрудников заразились чем-то, похожим на коронавирус.

Также госсекретарь заявил, что коронавирус летучих мышей RaTG13 более чем на 96% идентичен SARS-CoV-19.

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Версия на азербайджанском языке Mayk Pompeo: Koronavirus Çinin laboratoriyasında yaranıb

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