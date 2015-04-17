​Полиция Мадрида задержала экс-главу МВФ

Баку. 17 апреля. REPORT.AZ/ Испанский политик, бывший председатель Международного валютного фонда Родриго Радо был задержан полицией в четверг, 16 апреля.

Как передает Report со ссылкой на ББС, его подозревают в мошенничестве и отмывании денег, передает ВВС.

В четверг были проведены обыски в мадридском офисе и в адвокатской конторе в Сотогранде, с которыми связан деятельность задержанного. Изъято "как минимум, пять ящиков материала", пишут местные СМИ.

Правда, через несколько часов полиция отпустила политика, не предъявив ему обвинений.

Рато подозревается в отмывании денег в ходе налоговой амнистии, объявленной правительством Испании в 2012 году налоговой амнистии. Сам бывший глава МВФ отрицает, что имеет какие-либо средства в офшорах.

66-летний Рато возглавлял МВФ в 2004-2007 году.