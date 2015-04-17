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    ​Полиция Мадрида задержала экс-главу МВФ

    Он подозревается в мошенничестве и отмывании денег

    Баку. 17 апреля. REPORT.AZ/ Испанский политик, бывший председатель Международного валютного фонда Родриго Радо был задержан полицией в четверг, 16 апреля.

    Как передает Report со ссылкой на ББС, его подозревают в мошенничестве и отмывании денег, передает ВВС.

    В четверг были проведены обыски в мадридском офисе и в адвокатской конторе в Сотогранде, с которыми связан деятельность задержанного. Изъято "как минимум, пять ящиков материала", пишут местные СМИ.

    Правда, через несколько часов полиция отпустила политика, не предъявив ему обвинений.

    Рато подозревается в отмывании денег в ходе налоговой амнистии, объявленной правительством Испании в 2012 году налоговой амнистии. Сам бывший глава МВФ отрицает, что имеет какие-либо средства в офшорах.

    66-летний Рато возглавлял МВФ в 2004-2007 году.  

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