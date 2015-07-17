​Почти 50 человек погибли в результате двух взрывов в нигерийском городе Гомбе

Баку. 17 Июля. REPORT.AZ/ Число жертв двух взрывов, прогремевших на центральном рынке города Гомбе - административного центра одноименного штата на северо-востоке Нигерии - возросло до 49, еще 71 человек получил ранения.

Как передает Report, такие данные привели представители служб спасения.

По их словам, "часть раненых находится в критическом состоянии".

Наблюдатели полагают, что за взрывами, по всей видимости, стоят боевики радикальной группировки "Боко харам", которые ранее неоднократно совершали теракты в Гомбе.