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    ​Почти 50 человек погибли в результате двух взрывов в нигерийском городе Гомбе

    Еще 71 человек получил ранения

    Баку. 17 Июля. REPORT.AZ/ Число жертв двух взрывов, прогремевших на центральном рынке города Гомбе - административного центра одноименного штата на северо-востоке Нигерии - возросло до 49, еще 71 человек получил ранения.

    Как передает Report, такие данные привели представители служб спасения.

    По их словам, "часть раненых находится в критическом состоянии".

    Наблюдатели полагают, что за взрывами, по всей видимости, стоят боевики радикальной группировки "Боко харам", которые ранее неоднократно совершали теракты в Гомбе.

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