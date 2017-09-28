Китай предписал закрыть все совместные предприятия с КНДР в течение 120 дней

Баку. 28 сентября. REPORT.AZ/ Власти Китая предписали в течение 120 дней со дня принятия резолюции СБ ООН 2375 закрыть все совместные предприятия с участием частных и юридических лиц из КНДР.

Как передает Report, об этом говорится в опубликованном сообщении Министерства коммерции КНР.

12 сентября Совет Безопасности принял резолюцию об ужесточении санкций против КНДР в ответ на проведенное страной шестое по счету ядерное испытание. Документ получил поддержку всех членов Совбеза, включая Китай. Санкции предусматривают запрет на закупку текстиля из КНДР и поставки в страну газовых конденсатов.