Пассажиры авиалайнера в Канаде эвакуированы из-за угрозы минирования

Баку. 1 июля. REPORT.AZ/ Пассажиры самолета авиакомпании WestJet, следовавшего из Торонто (провинция Онтарио) в Саскатун (провинция Саскачеван) в Канаде, были эвакуированы из-за угрозы минирования воздушного судна, сообщает Report со ссылкой на ТАСС.

На борту самолета Boeing 737-700 находились 113 пассажиров и пять членов экипажа.

На месте работают сотрудники полиции, которые проверяют самолет на наличие взрывных устройств. Другой информации пока не сообщается.