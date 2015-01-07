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    ​В Париже прогремел взрыв

    О пострадавших пока не сообщается

    Баку. 7 января. REPORT.AZ/ Через несколько часов после стрельбы в редакции журнала "Charlie Hebdo", возле синагоги в Париже взорвалась машина, начиненная взрывчаткой.

    Как сообщает Report со ссылкой на Jerusalem Post, о пострадавших пока не сообщается.

    По предварительной информации парижских властей, взрыв никак не связан с терактом в редакции еженедельника "Charlie Hebdo", произошедшим часами ранее. По всей видимости, взрыв стал следствием возгорания в автомобиле. Однако есть вероятность, что это тот самый автомобиль, на котором скрылись убийцы 12 журналистов.

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