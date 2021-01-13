Палата представителей США рассматривает вопрос об импичменте Трампу

Палата представителей США в среду приступила к рассмотрению вопроса об импичменте президенту Дональду Трампу.
Как передает Report cо ссылкой на РИА Новости, на суд конгрессменов вынесена одна статья – "Подстрекательство к мятежу".
Документ требует вынести импичмент президенту и запретить ему занимать любые выборные должности в будущем. Статья также содержит обвинительную формулировку о совершении им "особо тяжких преступлений и правонарушений".
По резолюции могут проголосовать в этот же день и, как ожидается, подконтрольная демократам палата примет ее.