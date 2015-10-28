Палата представителей США продлила полномочия Экспортно-импортного банка

Баку. 28 октября. REPORT.AZ/ Нижняя палата американского конгресса большинством голосов продлила полномочия Экспортно-импортного банка, которые истекли в конце июня, передает Reportсо ссылкой на Газета.Ru.

313 против 118 участников палаты представителей проголосовали за продление полномочий банка до 30 сентября 2019 года, но путь возрождения кредитора остается неясным.

Ранее сообщалось, что отзыв лицензии у Экспортно-импортного банка США ударил по конкурентоспособности Boeing.