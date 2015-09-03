Около 3 тыс. человек эвакуированы из аэропорта в Москве из-за задымления

Баку. 3 сентября. REPORT.AZ/ Порядка 3 тыс. человек эвакуированы сегодня утром из московского аэропорта "Домодедово" из-за задымления, сообщает Report со ссылкой на РИА новости.

Очаг возгорания площадью, по уточненным данным, около 15 кв. м находился на цокольном этаже, в багажном отделении, и к настоящему моменту потушен.

"Домодедово" — один из трех главных аэропортов Московского узла. За январь-июль этого года, по данным Росавиации, аэропорт "Домодедово" обслужил 17,41 млн. человек.