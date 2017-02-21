Один полицейский погиб в перестрелке в Лос-Анджелесе

Баку. 21 февраля. REPORT.AZ/ Один полицейский погиб, второй получил ранения в перестрелке с подозреваемым в городе Лос- Анджелес (штат Калифорния).
Как передает Report, со ссылкой на ТАСС, об этом сoобшило Управление полиции одноименного округа.
Согласно письменному сообщению лейтенанта полиции Джона Корины, поступившему в ТАСС, перестрелка произошла рано утром, когда наряд блюстителей порядка выехал по вызову на перекресток улиц Мар-Виста и Колима-роуд в пригороде Лос-Анджелеса - Уиттиере. "Двое офицеров Управления полиции Уиттиера были ранены из огнестрельного оружия и были доставлены в местную больницу", - информировал первоначально лейтенант.
Позднее органы правопорядка уточнили, что один полицейский скончался от полученных ранений, второй выжил.
Подозреваемый мужчина был также ранен и госпитализирован.
News DepartmentАвтор новости
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