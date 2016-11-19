Один человек погиб в результате падения самолета на дом в Калифорнии

Баку. 19 ноября. REPORT.AZ/ Один человек погиб и один получил ранения в результате падения небольшого самолета на дом в Мосс Бич в Калифорнии.

Как передает Report, об этом сообщил на своем сайте телеканал CBS.

По информации пожарных, самолет разбился недалеко от аэропорта Халф Мун Бэй. Как сообщается, на его борту находились двое.

Местные власти подтвердили гибель одного человека в результате инцидента.

Как сообщает телеканал, самолет упал только на часть дома, большая часть которого не пострадала. Вероятно также, что перед падением самолет задел припаркованное перед строением транспортное средство.