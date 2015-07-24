Обама рассказал о своем главном разочаровании

Баку. 24 июля. REPORT.AZ/ Президент США Барак Обама в интервью Би-би-си заявил, что его главным разочарованием за время президентства стала безуспешность попыток реформировать законодательство с целью ограничить свободный доступ к оружию среди американцев.

"Если вы посмотрите на число американцев, погибших при террористических атаках после 11 сентября 2001 года, то это число окажется меньше 100", - сказал глава США.

"Если вы посмотрите на число жертв насилия, связанного со стрельбой, то это десятки тысяч человек", - отметил он.

Право на свободное ношение оружия гарантировано гражданам США второй поправкой к Конституции.

За шесть с половиной лет на посту президента Соединенных Штатов Обама неоднократно заявлял о необходимости ужесточить правила приобретения оружия. Однако конгресс, большинство в котором составляют республиканцы, два года назад отклонил соответствующий законопроект.