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ОАЭ и Китай запустят новую линию производства китайской вакцины

ОАЭ и Китай запустят новую линию производства китайской вакцины На этом заводе будут ежегодно производить около 200 млн доз препарата Sinopharm
Другие страны
29 марта 2021 г. 11:48
ОАЭ и Китай запустят новую линию производства китайской вакцины

ОАЭ и Китай запустят на территории арабского государства новую линию производства вакцины от коронавируса, передает Report со ссылкой на ТАСС.

Около 200 млн доз китайского препарата Sinopharm будут ежегодно производиться на новом фармацевтическом заводе в эмирате Абу-Даби.

По сведениям агентства, завод, который планируется построить в текущем году, будет иметь три линии розлива, а также пять автоматизированных упаковочных линий. Производимый препарат будет называться Hayat-Vax.

Отмечается, что одна линия производства Hayat-Vax уже функционирует на фармацевтическом предприятии, расположенном в эмирате Рас-эль-Хайма. Отмечается, что эта линия "имеет начальную мощность в 2 млн доз в месяц".

Накануне эмиратское информационное агентство WAM сообщило о том, что в ходе своего визита в ОАЭ глава МИД КНР Ван И и министр иностранных дел и международного сотрудничества ОАЭ шейх Абдалла бен Заид Аль Нахайян запустили совместный проект по производству на территории ОАЭ вакцины от коронавируса под названием "Науки о жизни и производство вакцин в ОАЭ".

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