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Новоизбранный мэр Йоханнесбурга погиб в автокатастрофе

Новоизбранный мэр Йоханнесбурга погиб в автокатастрофе Южноафриканский политик Джолиди Матонго, недавно избранный мэром Йоханнесбурга, погиб в автокатастрофе.
Другие страны
19 сентября 2021 г. 02:51
Новоизбранный мэр Йоханнесбурга погиб в автокатастрофе
Джолиди Матонго

Южноафриканский политик Джолиди Матонго, недавно избранный мэром Йоханнесбурга, погиб в автокатастрофе.

Как передает Report, об этом сообщил местный портал news24.

"Новоизбранный мэр Йоханнесбурга Джолиди Матонго погиб в автокатастрофе", - заявляет портал.

Отмечается, что ранее в субботу Матонго сопровождал президента страны Сирила Рамафосу в пригороде Йоханнесбурга Соуэто, где в преддверии муниципальных выборов проходила кампания партии Африканский национальный конгресс.

Матонго был избран мэром крупнейшего мегаполиса в ЮАР 10 августа, после того, как его предшественник на этом посту Джефф Махубо умер в июле из-за коронавируса. Таким образом, Матонго проработал на должности мэра Йоханнесбурга чуть больше месяца.

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