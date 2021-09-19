Новоизбранный мэр Йоханнесбурга погиб в автокатастрофе

Южноафриканский политик Джолиди Матонго, недавно избранный мэром Йоханнесбурга, погиб в автокатастрофе.
Как передает Report, об этом сообщил местный портал
"Новоизбранный мэр Йоханнесбурга Джолиди Матонго погиб в автокатастрофе", - заявляет портал.
Отмечается, что ранее в субботу Матонго сопровождал президента страны Сирила Рамафосу в пригороде Йоханнесбурга Соуэто, где в преддверии муниципальных выборов проходила кампания партии Африканский национальный конгресс.
Матонго был избран мэром крупнейшего мегаполиса в ЮАР 10 августа, после того, как его предшественник на этом посту Джефф Махубо умер в июле из-за коронавируса. Таким образом, Матонго проработал на должности мэра Йоханнесбурга чуть больше месяца.