​Норвегия начала призыв женщин в армию

Баку. 2 февраля. REPORT.AZ/ В январе норвежский парламент без особых споров принял решение расширить призыв в вооруженные силы девушек.

Как передает Report, таким образом Норвегия стала первой в НАТО и Европе страной с обязательной службой для обоих полов.

"Права и обязанности должны быть одинаковыми для всех. Вооруженным силам нужны лучшие кадры независимо от пола", — отметила депутат Лайла Густавсен.

В 2016 году также Норвегия празднует 100 лет с даты, когда женщины получили политическое право голоса.

Сейчас Норвегия призывает примерно 10 000 человек в год из общего количества 60 000 человек в соответствующей возрастной группе. При этом желающих служить в армии больше, чем это нужно.

"Мы вводим призыв для женщин не потому, что нам нужно больше солдат, а потому, что нам нужны лучшие, независимо от того, кто они", — сказала министр обороны Норвегии Анна-Грета Стрем-Эриксен.