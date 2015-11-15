Нобелевские лауреаты: нельзя очернять беженцев из-за терактов в Париже

Баку. 15 ноября. REPORT.AZ/ Участники саммита лауреатов Нобелевской премии мира в Барселоне призвали не использовать трагедию в Париже, чтобы "очернять беженцев и мусульманскую общину", информирует Report со ссылкой на РИА "Новости".

"Мы глубоко потрясены и возмущены варварским убийством невинных людей в Париже 13 ноября. Мы выражаем наши глубочайшие соболезнования и солидарность семьям погибших и народу Франции. Это возмутительное нападение подчеркивает настоятельную необходимость устранения коренных причин нынешних кризисов беженцев и безопасности в мире. Эту ситуацию нельзя использовать, чтобы очернять беженцев и мусульманскую общину", — говорится в декларации, принятой участниками по итогам работы трехдневного саммита, посвященного проблеме беженцев, который проходил в Барселоне.

Участники встречи призвали к состраданию к "миллионам беженцев, которые были вынуждены покинуть свои дома". Они заявили, что "особенно обеспокоены положением женщин и детей, чья жизнь была разрушена в результате конфликтов, репрессий и лишений".

"Мы должны и можем устранить причины, которые заставляют людей покидать свои дома", — говорится в итоговом документе.

Нобелевские лауреаты также обратили внимание, что "проблема беженцев не существует сама по себе".

"Это симптом более широких проблем, которые стоят перед человечеством, в том числе конфликтов во многих странах; это последствие милитаризма, крайнего национализма и использования силы и опосредованных войн между ведущими державами в погоне за достижением своих стратегических, финансовых и идеологических целей", — говорится в документе.

Лауреаты Нобелевской премии мира разных лет также призвали международное сообщество "удвоить усилия по установлению мира в Сирии, Афганистане, Ираке, Йемене, на Украине, в Палестине/Израиле, Сомали, Южном Судане, Центральноафриканской Республике и других странах", оказывать большую поддержку государствам, которые граничат с теми странами, где происходят конфликты и на которые приходится наибольший поток беженцев.