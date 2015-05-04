​Низкие цены на нефть заставили Норвегию распечатать резервы

Баку. 4 мая. REPORT.AZ/ Падение цен на нефть вынуждает норвежские власти обратиться за деньгами резервов из фонда национального благосостояния.

Как сообщает Report со ссылкой на Bloomberg, об этом заявил исполнительный директор норвежского центрального банка Ингве Слингстад.

Объем фонда оценивается на уровне 900 млрд. долларов США, которые были отложены за счет налогообложения нефтегазовой отрасли. Средняя доходность средств фонда составляла 4% в год, однако в этом году увеличение фонда, а также доходов от управления средствами не ожидается.

Из-за обвала нефтяных котировок правительство Норвегии намерено в 2015 году использовать рекордные 21,8 млрд. долларов, то есть около 3% фонда.