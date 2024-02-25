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Нетаньяху: Израиль отложит операцию в Рафахе, если достигнет договоренности по заложникам

Нетаньяху: Израиль отложит операцию в Рафахе, если достигнет договоренности по заложникам Израиль отложит проведение военной операции в городе Рафах на юге сектора Газа, если достигнет договоренности с палестинским радикальным движением ХАМАС по освобождению заложников.
Другие страны
25 февраля 2024 г. 23:09
Нетаньяху: Израиль отложит операцию в Рафахе, если достигнет договоренности по заложникам

Израиль отложит проведение военной операции в городе Рафах на юге сектора Газа, если достигнет договоренности с палестинским радикальным движением ХАМАС по освобождению заложников.

Как передает Report, об этом заявил премьер-министр еврейского государства Биньямин Нетаньяху в эфире телекомпании CBS.

"Если мы достигнем соглашения, операция будет несколько отсрочена", - сказал он. Тем не менее Нетаньяху подчеркнул, что операция состоится в любом случае. "Но это произойдет. Если нам не удастся договориться, мы все равно сделаем это", - отметил он.

Израильский премьер добавил, что он рассчитывает на победу в конфликте в течение нескольких недель после начала операции на юге анклава. "Когда мы начнем операцию в Рафахе, до окончания интенсивной фазы боевых действий останутся недели, даже не месяцы, а недели. Полная победа - наша цель, и она в пределах досягаемости. Не через месяцы, а через недели после начала операции", - сказал он.

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